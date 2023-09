Italia-Ucraina, sorpresa Casale: ballottaggio con un altro difensore

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Poche ore al fischio d'inizio di Italia-Ucraina. Stasera luci a San Siro per un match fondamentale che può valere una grossa fetta di qualificazione a Euro 2024. Diversi cambi per Spalletti alla seconda apparizione da ct Azzurro. Tanti cambi rispetto al match con la Macedonia del Nord. Biraghi insidia Dimarco sulla sinistra. Davanti Zaniolo e Raspadori a supporto di Immobile. Locatelli e Frattesi prenderanno il posto a centrocampo di Tonali e Cristante. In difesa confermato Bastoni. Come riporta Il Corriere dello Sport, per il posto al suo fianco si apre il ballottaggio tra Scalvini e Casale. Dubbio per Spalletti che deciderà solo all'ultimo. In questo momento il centrale di Gasperini sembra leggermente in vantaggio.