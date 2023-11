Italia, un altro giocatore dà forfait: ecco di chi si tratta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro infortunio per la Nazionale di Spalletti. Dopo Calabria, Meret e Toloi, anche Manuel Locatelli deve arrendersi. Il centrocampista è stato rimandato a casa per problemi fisici dopo aver fatto gli esami del caso. La Juventus ha fatto sapere le sue condizioni attraverso un comunicato ufficiale: "Gli esami svolti in Nazionale che hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta della X costa (contrasto di gioco sabato sera nella gara con Cagliari). Farà terapie qui per alcuni giorni e poi ripresa basata sulla sintomatologia". Al momento non sono previste ulteriori convocazioni, ma sono da valutare le condizioni di Cambiaso (problemi alla caviglia), Cristante (affaticamento muscolare) e Jorginho.