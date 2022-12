Italia, Vialli ricoverato in ospedale: è in condizioni gravi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia...", così annunciava la sospensione momentanea da capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluca Vialli. Ad oggi la situazione è ancora più delicata. Sono ore d’ansia per l’ex calciatore, ricoverato dalla giornata di ieri, lunedì 19 dicembre, in un ospedale di Londra, dove Vialli vive da tempo, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui “le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017".