Italia, Zaccagni soddisfatto: il messaggio social del biancoceleste - FOTO

WEBTV NAPOLI-LAZIO 1-2 | I GOL DI LUIS ALBERTO E KAMADA - VIDEO La Lazio sbanca il Diego Armando Maradona con un 2-1 di altissimo livello tecnico e mentale. Andiamo a rivivere le reti di Luis Alberto e Kamada con le urla del direttore Zappulla direttamente dall'impianto partenopeo. >>> CLICCA QUI PER I GOL DI LUIS ALBERTO E... La Lazio sbanca il Diego Armando Maradona con un 2-1 di altissimo livello tecnico e mentale. Andiamo a rivivere le reti di Luis Alberto e Kamada con le urla del direttore Zappulla direttamente dall'impianto partenopeo. >>> CLICCA QUI PER I GOL DI LUIS ALBERTO E... VOCI DI MERCATO LAZIO, LOTITO: "MILINKOVIC? NON VOLEVAMO VENDERLO. UN'ITALIANA OFFRÌ..." Non si è nascosto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale del campionato di Serie A, ha raccontato il motivo della partenza di Milinkovic e ha risposto a tutte quelle curiosità che, da tempo, circolano nel... Non si è nascosto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale del campionato di Serie A, ha raccontato il motivo della partenza di Milinkovic e ha risposto a tutte quelle curiosità che, da tempo, circolano nel...