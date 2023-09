Italia, Zaniolo sbotta in zona mista: "Spesso vengo etichettato come..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Zaniolo sbotta in zona mista dopo Italia-Ucraina. Al termine del match vinto dagli Azzurri per 2-1, l'attaccante dell'Aston Villa si è presentato ai microfoni dei giornalisti per togliersi qualche sassolino dalla scarpa sul suo passato. Parole dure e decise per l'ex Roma e Galatasaray non soddisfatto di come è stato giudicato in passato: "Non penso di essermi mai fermato. Faccio sempre ciò che il mister mi chiede, mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono stato etichettato da voi come una persona che non porta rispetto e fuori le righe, ma non è assolutamente così. Io mi metto sempre a massimo disposizione della squadra e l'ho fatto in tutti i club in cui ho giocato. Sono felice per questa sera, del resto non voglio parlare".