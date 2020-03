Iuliano: "Mi piacerebbe vedere la Lazio vincere lo Scudetto, se lo merita"

Un tifoso in più verso la lotta Scudetto: Mark Iuliano. Ex difensore della Juventus, strabiliato dalla Lazio. Ai microfoni di 90min.com, Iuliano ha anche parlato dell'emergenza coronavirus legata alla Serie A: "Credo che si possa parlare di campionato falsato, ma non intendo a favore di una società rispetto ad altre. Il problema è la mancanza di uniformità, e si riflette su tutte le squadre. In questa emergenza potrebbe essere giusto sospendere il campionato, ma a questo punto la decisione deve riguardare tutte le partite, perché non ha senso bloccare unicamente le gare che si svolgono al Nord e poi consentire alle squadre del Nord le trasferte al sud Italia. È un controsenso". Poi l'elogio ai biancocelesti: "La Lazio quest'anno è molto forte, raccoglie i frutti di una crescita costante degli ultimi anni e certamente gode dell'apporto fondamentale di un calciatore eccezionale come Immobile. Mi farebbe piacere vederli vincere lo Scudetto perché credo che lo meritino. La Juventus resta comunque la più forte anche se le ultime prestazioni hanno sollevato una serie di criticità che solo Sarri può essere in grado di risolvere. E non è semplice. L'Inter invece può contare sul vero top player che è Conte, un uomo che difficilmente si arrende. Quindi credo che al di là delle questioni di calendario la lotta scudetto sarà incerta fino alla fine tra queste tre squadre".

CALCIOMERCATO LAZIO, SOGNO PROIBITO DEPAY

CALCIOMERCATO LAZIO, GIROUD RESTA POSSIBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE