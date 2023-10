Jacobelli: “Che cammino della Lazio in Europa. Sarri ha ragione su...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Merita solo applausi la Lazio che ieri ha espugnato il Celtic Park portando a casa tre punti fondamentali. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ne ha parlato anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: “Quando riesci a vincere al 95' in un campo difficile come quello del Celtic, è un titolo di merito. Ora comanda il girone con l'Atletico e Pedro si è rivelato ancora una volta una formidabile carta in più. E' un giocatore incredibile. La Lazio in campo internazionale sta vivendo l'avventura con lo spirito giusto. Glasgow può essere il primo spartiacque della stagione, può ritrovare le motivazioni per ripartire anche in campionato. E' un 8 pieno".

Sulla polemica di Sarri: “Ha ragione, capisco che ci siano delle piattaforme satellitari che pagano per ottenere i diritti in esclusiva, ma è anche questione di razionalità. L'Atalanta tornerà in nottata dal Portogallo e si gioca alle 15. Alle 20.45 no? A imporre i calendari ormai sono le tv".