Jacobelli: “Derby deludente. Lazio in Champions? Ecco cosa deve fare”

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, il giornalista sportivo Xavier Jacobelli è tornato sul derby di domenica scorsa, soffermandosi anche sugli obiettivi delle due compagini capitoline. Queste le sue parole. “Dal punto di vista della classifica sta meglio la Roma visto il punto in più in classifica, anche se entrambe stanno facendo bene in Europa. È stato un derby deludente, mi aspettavo molto di più. In questo momento sia Mourinho che Sarri stanno facendo di necessità virtù, rispetto ad altre squadre a livello di organico c’è una differenza che è sotto gli occhi di tutto. Spetterà ai due allenatori imprimere un cambio di passo. Se gli obiettivi di Roma e Lazio sono comuni, ovvero lottare per la Champions, devono cambiare passo”.