Jacobelli: "Questa Lazio è stanca. E ha peccato di presunzione..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto al programma serale 'Aspettando il Weekend' in onda su Sportitalia, Xavier Jacobelli ha analizzato la corsa della Lazio per la Champions anche in virtù del pareggio di questa sera contro il Lecce: "Questa Lazio è stanca. Ha peccato di presunzione quando era seconda. Mentre Sarri ha sottolineato la pochezza della rosa su tre competizioni, ma adesso soffre l'assenza di Cataldi: Marcos Antonio si adatta ma non gioca nel suo ruolo. Di questo passo ne ha risentito tutto il centrocampo. Inoltre c'è molto nervosismo, nei giocatori e da parte di Maurizio Sarri".

