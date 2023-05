Jony-Sporting Gijon, un epilogo degno della stagione: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani lo Sporting Gijon scenderà in campo per la sua ultima sfida di campionato contro il Ponferradina e tra i tanti assenti, come riporta La Voz de Asturias, c’è anche Jony. L’ex biancoceleste non avrà l’opportunità di salutare i suoi compagni e i tifosi, la sua esperienza è terminata in anticipo degno epilogo di una stagione disastrosa. Annata deludente, condizionata fortemente da infortuni e ricadute che lo hanno reso inutilizzabile per gran parte del periodo. Diciassette presenze, di cui solo quattro da titolare. La speranza dell’ala di rilanciarsi nel club del cuore è stata vana. Per lo stesso motivo è in bilico anche il suo futuro in Spagna, come affermato anche da tecnico Ramirez in una recente intervista, tornerà alla Lazio al termine del prestito e sarà discusso il da farsi nella finestra estiva di mercato.

