Julio Cruz: "Inzaghi come allenatore? Alla Lazio pensavo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista a El Jardinero per Julio Cruz, ex giocatore, tra le altre, di Inter e Lazio. In particolare si è soffermato sul suo periodo nella Capitale parlando di molti allenatori attuali, tra cui soprattutto Simone Inzaghi. Questo il suo pensiero su alcuni dei suoi vecchi compagni come Scaloni, Simeone e Almeyda: "No, quando ero alla Lazio non mi aspettavo che Inzaghi potesse diventare allenatore. Ma credo che in quella stagione alla Lazio ci fosse anche Lionel Scaloni. E ora è l’allenatore dell’Argentina. Simone ha fatto molto bene alla Lazio. Come è successo a Scaloni, anche lui ha subito tante critiche quando è stato nominato come tecnico. Ai tempi non avrei mai pensato di vedere nemmeno Matias Almeyda come allenatore. Mentre Simeone in campo è stato sempre come una guida”.