Juve, Allegri a rischio ma il club mette nel mirino anche la squadra: nervi tesi

7 punti nelle ultime 8 partite, la Juve rischia seriamente di perdere la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, se non venisse centrato l'obiettivo, i piani per la prossima stagione si complicherebbero non poco, comportando anche minori entrate e investimenti inferiori per puntellare la rosa bianconera. Per questo si sono riversate delle critiche su Massimiliano Allegri, ma che all'interno del club non è visto come l'unico responsabile.

Come riporta il Corriere della Sera, la società si aspetta di più dai giocatori chiedendo loro di fare una corsa in più per il compagno e più in generale per la squadra. In attesa di capire come terminerà la stagione, viene dato per sempre più probabile - anche a livello di quote - l'esonero di Allegri in estate. All’orizzonte c’è Thiago Motta, come attuale rivale per la corsa Champions con il suo Bologna e come possibile futuro nuovo mister bianconero.