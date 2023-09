Juve, Allegri con rosa decimata: la preparazione in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

In vista del big match Juve - Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri è torna ad allenarsi ieri pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister di ritorno da Empoli. La squadra, come riporta il sito ufficiale del club bianconero, affronta la pausa con serenità, dopo aver ottenuto due vittorie in tre partite. Al netto dei giocatori impegnati con le Nazionali (Locatelli, Chiesa, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik, Szczesny, Weah, McKennie, Danilo, Miretti e Iling-Junior) e con gruppo integrato dai ragazzi della Next Gen, la Juve è scesa ieri pomeriggio in campo al Training Center. Lavoro su possesso palla e partitella per il gruppo. Prevista per oggi una doppia sessione di allenamento come la Lazio di Maurizio Sarri.