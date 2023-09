Juve, Allegri: “Conoscevamo le qualità della Lazio, ecco perché…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non basta neanche l’illusione di un secondo tempo più dignitoso del primo per la Lazio, che allo Stadium soccombe tra tante pecche e fragilità. Ai microfoni di Dazn il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha esaltato, dal canto suo, la prestazione dei suoi ragazzi nella vittoria contro i biancocelesti: "Sono contento della prestazione e della vittoria, soprattutto dell’atteggiamento dei ragazzi. Oggi cera un’atmosfera positiva, il pubblico ha sostenuto la squadra anche quando la Lazio aveva il possesso palla. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e paradossalmente oggi siamo sopra la media. L’anno scorso la squadra ha fatto 72 punti con tante difficoltà, quest’anno purtroppo abbiamo più tempo per preparare le partite".

LA LAZIO - “Sapevamo delle qualità della Lazio scatenargli la velocità sarebbe stato molto pericoloso per noi, quando poi ci siamo abbassati a livello tattico siamo stati uniti e compatti, abbiamo concesso poco o niente. Non era semplice ma in quei momenti serve rimanere compatti”.

OBIETTIVI - “Dobbiamo sapere che arrivare tra le prime quattro quest’anno è molto difficile. Napoli, Inter e Milan sono superiori a tutte le altre. Noi dobbiamo pensare di fare 72 punti che credo sia la quota sufficiente quest’anno per entrare in Champions. Arrivarci per noi sarebbe fondamentale”.

SOAP OPERA, IL CASO BONUCCI - "Le soap opera me le ricordo da quando ero bambino. Al di là di questo, ora bisogna solo pensare a lavorare per stare attaccati alle prime bisogna fare tanti sacrifici".