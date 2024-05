Juve, Allegri e i dubbi per la trasferta dell'Olimpico: due difensori in bilico

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Quella contro la Roma potrebbe essere davvero la sfida decisiva per certificare la qualificazione alla prossima Champions League della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha un punto interrogativo che riguarda Alex Sandro: il brasiliano infatti è affaticato ed è a rischio per il big match di domenica. Il tecnico bianconero scioglierà all'ultimo le riserve e deciderà in extremis se preservare il terzino oppure portarlo almeno in panchina per utilizzarlo eventualmente a gara in corso.

Alex Sandro lascerà i bianconeri al termine della stagione e spera di fare almeno una presenza per raggiungere Pavel Nedved in vetta alla classifica di tutti i tempi degli stranieri più presenti nel club. Un traguardo a cui tiene molto e che testimonia il suo attaccamento alla maglia: spesso criticato, soprattutto ultimamente, per le sue prestazioni, ma sempre pronto a tutto per difendere la causa della Vecchia Signora, in Italia e in Europa.

Se il classe '91 è in forte dubbio, Mattia De Sciglio dovrebbe tornare tra i convocati per Roma, dove ha disputato l'unica partita prima dell'intervento al crociato dell'anno scorso. Allegri va verso la conferma della formazioni utilizzata in questa stagione: in porta giocherà Szczesny, difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo. Qualche dubbio a centrocampo: possibile conferma per McKennie sulla fascia destra con Kostic a sinistra e Cambiaso in mezzo al campo con Locatelli e Rabiot. Davanti dovrebbe tornare Chiesa con Vlahovic.