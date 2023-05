Juve, Allegri insidia la Lazio: “Dobbiamo recuperarla. La differenza la fa…”

TUTTOmercatoWEB.com

Domani partirà la trentatreesima giornata di Serie A, ci sarà il turno infrasettimanale. Non solo la Lazio, anche la Juventus scenderà in campo per affrontare il Lecce. In conferenza stampa per presentare il match, Massimiliano Allegri si è soffermato sull’importanza di queste ultime gare e su come gestirà le forze dei suoi giocatori: “Il calcio è bello perché varia da una partita all'altra. Mercoledì dopo Milano si parlava di stanchezza, solite robe che si dicono quando una squadra perde, poi fai una buona partita e si è ritrovata la condizione. La squadra ha una buona condizione, ora il fattore mentale fa la differenza. Abbiamo qualche punticino di vantaggio ma abbiamo due scontri diretti. Un mini campionato dove partiamo a un punto dalla Lazio e dobbiamo andare a recuperala”.

BILANCIO - “Va fatto a fine anno, abbiamo ancora due obiettivi davanti che sono uno dei primi quattro posti e l'Europa League. Come in tutte le annate ci sono state cose positive e negative, stimo lavorando per cercare di tornare a lottare per il campionato fino alla fine. Quest'anno non ci siamo riusciti, abbiamo avuto delle vicissitudini dentro e fuori dal campo e bisogna essere bravi a chiudere l'annata”

