Juve, Allegri: "La Coppa Italia è l'obiettivo. Infortunio per Milik, su Rabiot..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno di vigilia per Juventus - Genoa. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che ha parlato della situazione di alcuni giocatori infortuni in vista dei prossimi impegni. Tra qualche settimana, infatti, la Vecchia Signora affronterà la Lazio sia in campionato che in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Siamo consapevoli del momento che stiamo attraversando. Ieri siamo rimasti in Continassa perchè sapevamo l'importanza della partita. Abbiamo perso Milik che ha avuto un problemino e lo valuteremo prima della sosta. Rientrano Perin e De Sciglio. Abbiamo anche Rabiot, ma bon ha i 90' minuti perché ha fatto sempre un lavoro differenziato, ma averlo a disposizione è già un bel segnale. Kostic? Domani può giocare. Nelle ultime due partite non ha giocato per scelta tecnica. Poi Iling stava facendo bene in allenamento. Sono anche scelte per motivare i giocatori. Ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di rimanere alla Continassa. Dobbiamo riprendere il cammino che in questo mese e mancato. Sappiamo che abbiamo degli obiettivi da raggiungere come la Champions e la semifinale di Coppa Italia".