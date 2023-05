Juve, Allegri non ammette errori: "Dobbiamo difendere il secondo posto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri alla vigilia di Empoli-Juventus, ha presentato la gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio Castellani. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico bianconero ha parlato anche del suo futuro e del percorso per la lotta Champions League: “Con che spirito si affronta questa partita? Quello di una squadra che deve avere una reazione all’eliminazione dall’Europa League. Dobbiamo mantenere e difendere il secondo posto in classifica che è un risultato importante visti gli ultimi due anni”. A seguire, Allegri si è soffermato su quel che ne sarà del proprio futuro in bianconero: "Ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro. Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri”.