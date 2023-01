Juve Allegri polemico in vista del Napoli: "Spalletti bravo, io invece..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In vista del big match tra Napoli e Juventus, che andrà in scena domani sera, ore 20.45, presso lo Stadio Diego Armando Maradona,il tecnico dei bianconeri Allegri è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo ad alcune domande sulla situazione della rosa, ma lanciando anche una provocazione per le critiche ricevute in questi mesi: "Spalletti? Io ho grande stima di Luciano. È talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio dovevo fare un'altra roba. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida. Lui è uno dei più bravi, se non il migliore, a insegnare. Credo che per loro sia molto più importante che per noi".

NAPOLI-JUVE - "Non è un crash test, è una partita del campionato. Veniamo da risultati importanti, il Napoli lo stesso perché ha 44 punti e può girare a 50. Domani sarà una partita non decisiva ma molto importante per loro. Bisogna giocare una partita con grande tecnica, con grande intensità. È uno scontro diretto in casa della squadra più forte del campionato, lo dice la classifica. Bisogna essere bravi a giocare una partita così con entusiasmo. La classifica dice che hanno fatto 44 punti e perso una partita sono i favoriti del campionato. Sono forti tecnicamente, è una squadra ben allenata... Luciano è il migliore ad allenare e insegnare, lo sta dimostrando a Napoli, l'ha fatto a Roma e a Milano. Bisogna fare una bella partita, due mesi fa nessuno credeva che la Juve potesse arrivare in queste condizioni a questa partita. Noi però dobbiamo mantenere il profilo basso, pensiamo a lavorare e raggiungere l'obiettivo finale. Ultima partita di Agnelli? Sul presidente c’è poco da dire. Il lavoro che ha fatto in questi 12 anni parla per lui, così come i risultati. Lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di allenare la Juventus, di stargli vicino e di lavorare con lui assieme per tanti anni".

INFORTUNATI - "I rientri dovrebbero essere imminenti. Prima della Coppa Italia difficilmente ritornerà qualcuno, però con l’Atalanta qualcuno magari può tornare. Cuadrado da martedì dovrebbe tornare a lavorare con la squadra e magari potrebbe essere l'unico con il Monza a disposizione. Però devo vederli perché non han fatto ancora un allenamento con la squadra. Gli altri stanno decisamente meglio e siamo fiduciosi. Chiesa a gara in corso? Sono molto contento di Chiesa. Se fossi certo che anche domani a gara in corso farebbe la differenza farei così. Oggi dopo l’allenamento deciderò la formazione".