Juve, Allegri preoccupato per Chiesa: "A rischio con la Lazio, ma..."

Un problema all'adduttore quello per Federico Chiesa. Il giocatore della Juve è stato costretto ad abbandonare l'Italia alla vigilia della partita contro la Macedonia del Nord. Il problema muscolare ha piegato in due le speranze di riscattarsi dopo un periodo tormentato da infortuni. Ma non solo, perché il giocatore preoccupa anche in casa Juve. Come riporta l'edizione odierna de La Stampa, Federico Chiesa rischia di saltare la prossima gara con la Lazio, in attesa di capire la reale entità dell'infortunio. Le condizioni del giocatore saranno valutate a inizio settimana per capire quale sarà il destino dell'attacco di Allegri.