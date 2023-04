Juve, Allegri: "Questa è la situazione degli infortunati. Inzaghi e la Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio battuto il Monza ora mette nel mirino la Juventus, l'unica big che Sarri non è mai riuscito a battere da allenatore della Lazio. Sabato 8 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà una squadra in grandissima forma e che sarà reduce dalla semifinale di Coppa Italia che giocherà domani sera contro l'Inter. Proprio in vista di questa sfida l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sugli infortunati:

"Chiesa è a disposizione. L’unico controllo fatto è successo in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina. Alex Sandro sta bene, sta meglio, ha fatto allenamento ma credo che difficilmente sarà della partita. Sarà a disposizione. Abbiamo Rugani che sta bene, ho 5 difensori. Bonucci sta recuperando, da mercoledì con la squadra. Inizierà a fare allenamento con la squadra. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì farà lavori per la condizione fisica. Questi sono quelli rimasti, a parte Kaio, rimarranno fuori dalla squadra".

INZAGHI E LA LAZIO - "Simone credo stia facendo un ottimo lavoro all'Inter. La Lazio dopo la Juve, negli ultimi anni, ha vinto più trofei. L'Inter ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa. Resta una squadra forte che non sta attraversando un bel periodo di risultati. In questi momenti, quando affronti queste squadre è pericoloso, l'attenzione diventa massima. Domani sarà più complicata rispetto alla partita di domani".