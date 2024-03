Juve, Allegri sbotta a Sky: "Fatemi domande intelligenti". E su Vlahovic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida pareggiata col Genoa, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il tecnico della Juve per analizzare la prestazione dei suoi e fare il punto sulla situazione. Queste le parole di Allegri: "Non sta succedendo niente, il nervosismo del primo tempo era dato dall'importanza della partita, con l'obbligo di vincere siamo stati troppo bloccati. Vlahovic? Purtroppo ha sbagliato, la società gli farà una multa. Non ci ho parlato".

Nel corso dell'intervista però, l'allenatore ha avuto uno scontro con i giornalisti in studio: "Mi sembra che siamo terzi, attualmente. Lei sa come si fa l'allenatore? Perché io non so come si fa il giornalista... Non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a lei come si fa il suo lavoro Allora perché così sono arrivati solo 7 punti nelle ultime 8? E allora perché ne abbiamo fatti 46 nelle prime 19 partite? Cerchiamo di fare il meglio, poi sicuramente faccio errori. Mi faccia una domanda più intelligente e magari rispondo...".

