Juve, Allegri si guarda dietro: "Abbiamo mantenuto distanza sulla quinta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la sfida contro l'Inter:

Guardando la classifica c'è un +9 sul quinto posto oltre i due punti dall'Inter che sono rimasti invariati?

"La classifica è buona soprattutto perché abbiamo mantenuto i nove punti sulla quinta, abbiamo giocato contro una squadra veramente forte e siamo stati bravi nel primo tempo abbiamo pressato anche abbastanza bene ma una volta in vantaggio non dovresti prendere gol dopo cinque gol in un'azione che rappresenta la loro specialità, bisognava avere una lettura diversa con Kostic che non usciva o facendo un fallo prima, ma è stata una gara in cui entrambe le squadre non volevano concedere situazioni all'avversario".

Sul gol dell'Inter tante situazioni non da Juventus?

"Purtroppo è saltata la prima pressione, sulla seconda siamo arrivati in ritardo e poi ci sono state le conseguenze. Bisogna avere una lettura diversa però è stato l'unico errore ella gara".

Vlahovic dovrebbe giocare più semplice?

"Secondo me è stata la migliore gara di Dusan da quando è arrivato alla Juventus, è stato avvantaggiato dal portare Chiesa largo, si trovava da solo contro de Vrij e aveva più spazio. Ovviamente deve migliorare ma a 23 anni può solo farlo e stasera ha fatto un'ottima gara".

La scelta di mettere Nicolussi Caviglia titolare era per non cambiare troppo il centrocampo?

"Avevamo provato tutto l'unica era questa che non avevo provato e stamattina ci ho pensato, è un ragazzo maturo e fino a quando gli sono tenute le gambe ha fatto bene, poi è entrato Locatelli che aveva mezzora nelle gambe".

Cosa cambia per voi questa gara?

"E' un percorso di crescita che va continuato, era importante fare un'ottima prestazione e crescere in autstmia. Ora venerdì abbiamo una partita che ci ha tolto sei punti e non abbiamo segnato nemmeno un gol, quindi sarà importante".