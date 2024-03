Juve, Allegri stabilità un record contro la Lazio: ecco quale

Al rientro della sosta per le nazionali la Lazio ospiterà la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma, nella partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Una serata speciale per i biancoceleste, che vedranno iniziare ufficialmente l'era Tudor, ma anche per i bianconeri e, in particolar modo, per Max Allegri. Il tecnico della Vecchia Signora, infatti, toccherà quota 500 panchine in Serie A, eguagliando Walter Mazzarri ed entrando ufficialmente nella top 10 dei tecnici con più presenze nella storia del campionato italiano. Un traguardo importante per la sua carriera, ma che difficilmente avrà ancora grandi margini di salita. Irraggiungibili sembrano, infatti, le prime tre posizioni occupate da: Mazzone (792), Nereo Rocco (747) e Trapattoni (689). Presenti tra i 20 più presenti anche quattro ex Lazio, come Fulvio Bernardini (5°; 580), Pioli (14°; 472), Bigogno (17°; 449) ed Eriksson (19°; 437).