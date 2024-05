Juve, Allegri sulla Salernitana: "Ha dato filo da torcere anche alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno di vigilia di Juve - Salernitana, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida parlando dei pericoli che possono portare i granata. All'interno del suo discorso ha citato anche la Lazio, che contro la formazione di Colantuono ha vinto 4-1 in casa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La partita più importante è quella più vicina. Noi non possiamo snobbare la Salernitana, perchè sarebbe una mancanza di rispetto. Le partite vanno vinte sul campo, se non vinci non è che ti danno poi i punti. Domani è la più importante, non sarà facile, ci vorrà attenzione e rispetto per la Salernitana. Ha giocatori veloci davanti, nell'ultima in casa con l'Atalanta ha fatto una bella partita e anche con la Lazio ha dato filo da torcere. È una squadra viva. Ha giocatori che si vogliono mettere in evidenza. Nell'annata sfortunata che hanno avuto, in quanto fatto, cercheranno un colpo di coda. Per ricordare quest'annata brutta con un bel risultato a Torino. Serve fare una partita concreta".