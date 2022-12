Juve, altro stop per Vlahovic. E intanto il Chelsea bussa...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Altro stop per Dusan Vlahovic ancora alle prese con la pubalgia. Come riporta Leggo, l'attaccante serbo, rientrato acciaccato dal Qatar, dovrà star fuori almeno 7/10 giorni. L'infermeria della Juventus è strapiena. Out ancora Pogba, il cui rientro post operazione al menisco rischia di slittare di un altro mese, insieme a Bonucci, Chiesa e Cuadrado. Un occhio alla salute, l'altro al mercato. Sirene inglesi per Vlahovic. Il Chelsea ha messo nel mirino l'ex Fiorentina che piace anche ad Arsenal e Manchester United. Secondo il Corriere di Torino, i Blues proveranno ad accelerare i tempi con un'offerta già nel mese di gennaio. La Juve proverà a resistere almeno fino al termine della stagione.