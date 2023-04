Juve, avv. Afeltra: "Un'eventuale pena si sconta l'anno prossimo"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'avvocato Roberto Afeltra è intervenuto a Piazza Affari su TMW Radio per commentare la sentenza del Collegio di Garanzia sul caso Juventus, con la penalizzazione di -15 che è stata sospesa in attesa di nuova pronuncia da parte della Corte d'Appello: "La sentenza era un obbrobrio giuridico, ora bisogna vedere la motivazione. La certezza è che la pena non può essere afflittiva in questo campionato perché mancano tecnicamente i tempi minimi, anche in caso di riduzione alla metà dei medesimi per arrivare ad una sentenza definitiva prima del 30 giugno. Un'eventuale pena si sconta il prossimo anno”.