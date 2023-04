Juve, Ceferin duro: "La sua storia doveva finire così. Si credono i salvatori, ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Ekipa, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha commentato la situazione inerente la Juventus, uno dei tre club (insieme a Barcellona e Real Madrid), maggiormente impegnati nel progetto SuperLega:

"Non definirei la mia soddisfazione, non avevo bisogno di provare qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi: la storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato in lei. Non ho un rapporto di affetto con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club coinvolti nella Superlega in generale. Sono grandi club che racchiudono e rappresentano molto di più dei movimenti dei loro allenatori.



Se un club ha un consiglio che prende decisioni sbagliate, non significa mai che io sia contro quel club in quanto tale, tanto meno i suoi tifosi o giocatori. Tuttavia, è interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del calcio, per quanto si apprende dai media, uno è in procedimento penale per risanamento del proprio bilancio, e l'altro per aver trasferito denaro a uno dei i leader nell'organizzazione dell'arbitrato. Vedremo se anche il terzo ha qualcosa. Interessante vedere come salverebbero il calcio... Ogni mio altro commento sarebbe superfluo".