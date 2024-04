Juve, che attacco di Marchegiani: "Squadra vuota, contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

È crisi profonda in casa Juve, la sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio l'ha accentuata ancor di più. Ai microfoni di Sky Sport, per commentare la situazione anche in vista della partita di questa sera nuovamente con i biancocelesti, è intervenuto Luca Marchegiani. Questa la sua analisi: "Quella contro la Lazio è stata una brutta partita per la Juve, ed è finita peggio di come poteva finire. Il punto era quasi acquisito. Ma a stupire di più, per me, è che vedo una squadra vuota. Prima giocavano a sprazzi, i risultati poi cambiano i giudizi. Avevano un'intensità superiore e mi pare strano possa essere un problema fisico siccome è la squadra che ha giocato meno di tutti. Guardate lo sguardo, sembra svuotato".

