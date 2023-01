Juve | Deciso il nuovo CdA e il nuovo presidente. Agnelli: "Io un grandissimo tifoso"

TUTTOmercatoWEB.com

L'assemblea degli azionisti della Juventus, che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino, ha dato il via libera al nuovo Cda composto da Fioranna Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello, Maurizio Scanavino e dal nuovo presidente Gianluca Ferrero ( a cui è stata consegnata una maglietta della Juve personalizzata con il suo cognome e il numero 1). I consiglieri rimarranno in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 2025. L'ex presidente bianconero Andrea Agnelli ha commentato così all'assemblea l'inizio di una nuova era: "Avrete in me un grandissimo tifoso".