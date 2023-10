Juve, Del Piero: "Non sono mai andato via. Un ritorno? Chissà in futuro..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"In realtà non sono mai andato via, ciò che si è instaurato in 19 anni è qualcosa di unico. Le strade ovviamente si sono divise, ma chissà cosa riserverà il futuro". Così Alessandro Del Piero, tra l'amarcord e la voglia di tornare alla Juve quello visto sulla passerella della festa juventina a Torino. E poi quelle indiscrezioni su un impegno in Arabia: "Voci che ti vogliono lontano dall'Italia? Non ne parliamo stasera - aggiunge l'ex fantasista della Juve - Il campionato della Juve? Sono passate solo poche giornate, siamo all'inizio. La squadra è lì sopra, ma le ambizioni e gli obiettivi non devo dirli io: se la vedano loro - chiude Del Piero con un sorriso - io l'ho fatto per 19 anni".