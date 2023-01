Juve, Di Canio attacca: "Solo in Italia accadono certe cose". Poi su Allegri...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo...". Parla senza filtri, come di consueto, Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, che ai microfoni de Il Mattino argomenta così la critica mossa alla squadra di Allegri: "Certi atteggiamenti puoi permetterteli solo in serie A perché ci sono, poi, avversari che il gol se lo fanno da soli. E questo Allegri lo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi e basta. Ma dove si può accettare una squadra che ha chiaramente come unico obiettivo quello di non prendere gol? Allegri è bravo, fa quello che sa fare, ma in Inghilterra pure l'ultima in classifica come il Southampton o una neopromossa come il Nottingham propongono calcio".