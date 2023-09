Juve, Di Livio: "Errore cedere Rovella alla Lazio, vi spiego"

Nicolò Rovella è uno dei nuovi giocatori della Lazio, arrivato in questa sessione estiva. Il giocatore ha salutato la Juve e si è trasferito in prestito biennale gratuito con obbligo condizionato dai risultati a favore dei biancocelesti per 17 milioni di euro. A tal proposito, ai microfoni di TuttoJuve.com è intervenuto l'ex centrocampista della Juve, Angelo Di Livio: "Errore cedere Rovella? Per me poteva rimanere alla Juve, poi c'è solo Locatelli come vertice basso in questa rosa. Non è stato sostituito, perché con la sua cessione c'era bisogno di un altro giocatore con quelle caratteristiche".