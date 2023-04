Juve, due big in gruppo: la situazione in vista della Lazio

Fonte: sportface.it

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata in mattinata sui campi del JTC Continassa per preparare la sfida contro la Lazio, in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45. Per la partita contro gli uomini di Sarri, sottolinea Sportface.it, dovrebbero essere regolarmente a disposizione anche Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, che è tornato ad allenarsi con i compagni. In gruppo questa mattina si è allenato anche Paul Pogba. Domani la Juventus svolgerà la rifinitura e nel pomeriggio ci sarà poi la partenza per Roma anticipata alle 12 dalla conferenza stampa del tecnico all’Allianz Stadium.