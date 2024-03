Juve, emergenza per Allegri: un centrocampista a rischio per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Non c'è pace per il centrocampo della Juve, Allegri ha perso un altro calciatore. L'emergenza è profonda: Rabiot è out e lavora a parte, McKennie questa mattina ha svolto solo una parte di allenamento con la squadra e proverà a mettersi a disposizione in extremis, nonostante il problema alla spalla, per la sfida di domenica contro l'Atalanta. A questi, si aggiunge il nome del nuovo arrivato Carlos Alcaraz che, come riporta La Gazzetta dello Sport, a seguito di una lesione carico del muscolo bicipite femorale è stato costretto a alzare bandiera bianca. Ci vorranno dai 10 ai 15 giorni per valutare con esattezza l'entità dell'infortunio, ma si teme lo stop di un mese. L'argentino, dovessero essere confermato il lungo periodo di degenza, rischia di saltare i match contro la Lazio, sia in campionato sia in semifinale di Coppa Italia.

