Juve - Empoli, Cancellieri infiamma i social: DAZN risolve il rebus

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha creato non poche polemiche il finale di Juventus-Empoli. L'espulsione di Milik a 14', le veementi proteste di Vlahovic e la conclusione all'ultimo secondo di Cancellieri sono gli argomenti più discussi della gara. Per quel che concerne l'esterno di proprietà della Lazio, la dinamica dell'azione è alquanto particolare: Szczęsny esce per rinviare il pallone che arriva sui piedi del classe 2002, il quale mette giù e calcia verso la porta vuota. Proprio in quel momento, un istante prima della conclusione, Marinelli fischia tre volte e dà il via alle polemiche toscane. Dopo il triplice fischio, con l'aiuto del bordocampista Tommaso Turci, viene ricostruita la dinamica e risolto il dilemma: dov'è finito il tiro di Cancellieri? La risposta è: "In curva", quel che conta è: "Non in rete". Chissà però come sarebbe andata senza un frettoloso triplice fischio...