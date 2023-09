Juve, Fagioli: "Contro la Lazio sarà tosta". E su Pogba...

TUTTOmercatoWEB.com

Alle spalle gli impegni Nazionali, in casa Lazio e Juventus ora il pensiero è tutto per il big match in programma sabato 16 settembre all'Allianz Stadium. In merito alla gara valida per la quarta giornata del campionato ha detto la sua Nicolò Fagioli, ospite del "Premio Gentleman Fair Play": "Quella contro la Lazio sarà una partita tosta, ha fatto una grande partita a Napoli e veniva da due sconfitte. Ci stiamo preparando per affrontarla al massimo, vediamo che risultato verrà fuori. Pogba? Non è una questione di cui parlo, noi siamo concentrati solo sul campo e pensiamo alla Lazio".