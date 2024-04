Juve, Giuntoli a Mediaset: "Crisi? Troppo facile dare le colpe. Stasera vogliamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita dell’infuocatissima semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, il direttore sportivo bianconero Giuntoli ha parlato ai microfoni di Mediaset sul momento delicato che sta attraversando la squadra:

“Manna al Napoli? Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita di stasera. Allegri? Questa è una partita importante per la Juve, troppo facile dare le colpe. Quando vinciamo lo facciamo tutti insieme e così è anche quando perdiamo. Questo è il nostro motto, ho sempre cercato di portarlo alla Juve, ci dividiamo meriti e non meriti, calciatori, staff, allenatore. momento delicato, contiamo di invertire la tendenza.

In questo momento non mi sento di parlare di mercato e futuro, siamo concentrati sul presente perché da qui si buttano le basi. Stasera si cercherà di andare in finale, poi di vincere la Coppa Italia e raggiungere la Champions. A bocce ferme decideremo il futuro in base a budget e competizioni. Ora è prematuro. Faremo un mercato corretto e in linea alla nuova Juve e nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario rimanendo competitivi in Italia e all’estero.

Nelle ultime nove cosa è successo? Rispetto all’andata un po’ di buona sorte ci è mancata, all’andata ci sono girate le cose per il verso giusto, al ritorno nel verso sbagliato, ma non ci attacchiamo alla sorte, attacchiamoci al lavoro. Vlahovic è mancato per qalche partita, per qualche squalifica, qualche infortunio, così anche Milik, Kean, noi che del reparto offensivo abbiamo fatto sempre la nostra forza. A livello numerico non siamo stati tutti. Questa è la verità. Dobbiamo essere più sereni possibile, le pressioni è un privilegio averle".