Juve, il punto su Chiesa e gli infortunati: Allegri incrocia le dita

Sarà rimandato l'esordio di Chiesa nell'era Spalletti. L'esterno, inizialmente convocato a Coverciano, ha fatto ritorno a Torino a causa di un problema all'adduttore, che gli ha impedito di giocare contro Macedonia e Ucraina, ma che forse non comprometterà la partita con la Lazio. Nelle prossime ore Chiesa sarà monitorato alla Continassa, Allegri lo seguirà con particolare attenzione, conscio dell'importanza del classe 1997 in una sfida così importante. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nella giornata di domani dovrebbe sottoporsi a dei primi test, mentre nel mezzo della settimana verranno eseguiti quelli decisivi per capire la sua disponibilità in vista di sabato 16.

Per Chiesa sensazioni positive, ma gli altri? Pogba fermo, Gatti c'è e i nazionali...

Federico Chiesa non è l'unico a preoccupare Allegri. Il tecnico della Juve, infatti, rischia di dover rinunciare anche all'impiego di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha accusato l'ennesimo infortunio e ora è alle prese con un sovraccarico alla coscia destra rimediato contro l'Empoli. La sua assenza, comunque, non è più una novità a Torino e difficilmente verrebbe accusata dalla formazione bianconera. A lasciare il segno, invece, potrebbero essere quelle di Vlahovic e Milik. I due attaccanti sono impegnati con le rispettive nazionali e torneranno a ridosso della partita, motivo per cui, sempre secondo Il Corriere dello Sport, la scelta di Allegri potrebbe ricadere su Kean. Nessun problema, invece, per Gatti. La distorsione alla caviglia destra non sembrerebbe preoccupare e sembrerebbe essere completamente arruolabile per la Lazio.