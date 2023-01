Juve in Serie B? Chissà, intanto i bookmakers eliminano la quota retrocessione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Avevate intenzione di scommettere sulla retrocessione della Juventus in Serie B? Non si può più fare. Le diverse agenzie di scommesse infatti, hanno eliminato la quota relativa a questa scommessa. Il motivo? Secondo Gazzetta.it lo scenario che andrà ad aprirsi conseguentemente alle decisioni del tribunale sportivo è tutt'ora sconosciuto. Per evitare quindi che i bookmakers si ritrovino a pagare cifre altissime (data la quota molto elevata dell'ipotesi "Juve in B") la possibilità di "giocarsi" la retrocessione dei bianconeri è eliminata.