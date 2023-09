Juve, infortunio Pogba: le condizioni in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Paul Pogba, in vista del match contro la Lazio in programma venerdì 16 settembre. Questo il suo contributo: "Pogba ci sarà contro la Lazio? Dopo le notizie su Pogba in cui sono state scongiurate lesioni, sicuramente il ragazzo ha avuto paura ed è rientrato subito negli spogliatoi. Il fatto che non ci sia una lesione mi fa pensare che comunque, lavorando in questo periodo di soste, potrebbe essere a disposizione. Chiaramente per partire dalla panchina. È successo già quest'anno ma anche l'anno scorso che dopo uno o due spezzoni di fermasse. Questa volta per fortuna per lui appunto non ci sono lesioni. Però vediamo come riuscirà a lavorare in queste settimane e se sarà a disposizione contro la Lazio come mi immagino visto che non ci sono lesioni".