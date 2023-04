Juve - Inter, oggi la semifinale di Coppa Italia: dove e quando vederla

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby d'Italia sta per varcare le porte. Questa sera, dopo tre sconfitte di fila e con Simone Inzaghi al centro delle critiche, l'Inter affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri per la semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri sono chiamati ad alzarsi dopo il periodo buio che stanno attraversando, ci proveranno oggi, martedì 4 aprile, in casa dei bianconeri. Il fischio di inizio è alle 21, la gara sarà trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.