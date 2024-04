Juve, Iuliano attacca: "Questa squadra ha paura! E contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria della Juventus contro la Lazio potrebbe non essere sufficiente per uscire dalla crisi. La competizione differente e una prestazione buona, ma non eccezionale, potrebbero alla fine non spostare più di tanto gli equilibri di una squadra comunque in grande difficoltà. In tal senso si è espresso ai microfoni di tvplay.it, l'ex difensore bianconero Mark Iuliano:

"Non è una partita che cambia le prospettive di una stagione o di una squadra. Il gol segnato da Chiesa martedì sera contro la Lazio ha dato entusiasmo, ma dopo i primi 20 minuti abbastanza positivi del primo tempo, la squadra si è di nuovo abbassata troppo, difendendo i piazzati nell’area piccola, aspetto che non dovrebbe mai succedere, poi vedo dei difensori poco aggressivi, hanno paura di farsi saltare e questo ti porta ad abbassare continuamente la linea difensiva. Se alla prima difficoltà hanno paura io credo che ci siano tanti problemi. Allegri fu mandato via con una squadra straordinaria ed è stato ripreso con una formazione molto più debole, con l’aspettativa di giocare un calcio divertente".