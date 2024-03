Juve, l'a.d. avvisa la Lazio: "Stiamo lavorando per riuscire a..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio avrà inizio con un doppio scherzo del destino. Al termine della sosta per le nazionali il tecnico croato affronterà per due volte consecutive la Juventus: prima all'Olimpico, per la trentesima giornata di Serie A, poi allo Stadium per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Due appuntamenti con il passato torinese del tecnico, in cui cercherà di aggiustare il cammino dei biancocelesti dopo un'annata altalenante. Dall'altra parte anche i bianconeri condividono i medesimi obiettivi. L'ultimo mese non è andato come sperava Allegri, il campionato è da aggiustare per assicurarsi la seconda posizione, mentre la coppa nazionale è un obiettivo da alzare al cielo per regalarsi l'ennesimo trofeo della loro storia. Intervenuto ai microfoni della Stampa, l'amministratore delegato della Juve - Maurizio Scanavino - ha parlato così dei prossimi appuntamenti: "In questo momento siamo in una fase un po' complicata. Tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia".