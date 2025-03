Juve, l'ex presidente dell'Hajduk su Tudor: "Alla Lazio..."

Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. È stata fatale per Thiago Motta la sconfitta rumorosa di Firenze, ma probabilmente è stata una scelta, quella dell'esonero, figlia di una serie di eventi che in quel di Torino non posso essere accettati, soprattutto in casa Juve.

Ai microfoni di TMW è intervenuto Marin Brbic, il presidente che portò all'Hajduk Spalato proprio Igor Tudor. Ecco di seguito le sue parole: "Tudor nelle ultime avventure da allenatore ha accumulato esperienze su esperienze. Dall'Hajduk Spalato all'Hellas Verona, passando per l'Olympique Marsiglia, fino alla Lazio e ora di nuovo alla Juve: Igor ha un'ampia visione del calcio. Oggi è la scelta migliore per i bianconeri".

Dopo l'ultima esperienza alla Lazio, con cui ha guadagnato 18 punti in 9 giornate (media di 2 punti a partita), Tudor è pronto a dimostrare il suo valore nella Torino che l'ha visto grande e l'ha fatto crescere prima come calciatore e poi come allenatore. Infatti, quando Pirlo sedeva sulla panchina bianconera, il vice allenatore era proprio Tudor. Ora il protagonista sarà lui e sarà suo il compito di risollevare le sorti della stagione juventina.