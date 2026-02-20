Juve, la FIGC respinge la richiesta di grazia per Kalulu
La FIGC ha respinto la richiesta di "grazia" presentata dalla Juventus per Pierre Kalulu. A seguito della squalifica di un turno inflitta al difensore francese per la controversa espulsione rimediata durante la gara contro l'Inter, il club bianconero aveva presentato alla Federcalcio una richiesta ufficiale di "assolvere" il calciatore.
La risposta del presidente Gabriele Gravina, però, è stata negativa. Il secondo giallo estratto da La Penna, infatti, seppur ingiusto, resta una decisione di campo. Cancellare la squalifica di Kalulu creerebbe un precedente pericoloso, motivo per cui si è optato per confermare il provvedimento del Giudice Sportivo.
Discorso diverso fu nel 2023, quando la FIGC accolse la richiesta dell'Inter per la squalifica di Romelu Lukaku. In quel caso, però, l'attaccante ricevette il secondo giallo per aver reagito a degli insulti razzisti ricevuti dalla curva della Juve. Una circostanza ben più delicata, che portò a una decisione diversa.