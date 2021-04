Juve, la punizione è finita: Dybala, McKennie e Arthur tornano in gruppo

Finisce la “punizione” di Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur. Almeno per quanto riguarda le sessioni d’allenamento col resto della squadra: esclusi dopo l’ormai celebre cena a casa dello statunitense, i tre calciatori della Juventus sono tornati oggi ad allenarsi con il gruppo. Seduta di scarico per chi ha giocato col Torino nel derby, esercitazioni e partita per gli altri. Salvo sorprese, i tre saranno a disposizione di Pirlo per la gara di mercoledì contro il Napoli.