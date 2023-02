Juve - Lazio, altro giallo per Zaccagni: il biancoceleste era diffidato

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie per la Lazio. Al 68' Mattia Zaccagni viene ammonito (e quindi squalificato) per un'entrata da dietro su Miretti. Il laziale cerca il pallone ma secondo Maresca è fallo per i bianconeri e cartellino giallo per il numero 20 che era diffidato. In caso di passaggio del turno, la Lazio non avrà quindi a disposizione l'ex Verona per la sfida contro la Fiorentina ad aprile.