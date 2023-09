Juve-Lazio, Cataldi sfida Locatelli. In regia è sfida tra italiani

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È sfida tra Locatelli e Cataldi in regia. Quella tra Juve e Lazio non sarà mai una partita come tante, vuoi per il blasone delle due squadre che per la sempre alta posta in palio. Anche quest'anno le chiavi del centrocampo saranno in mano a due calciatori italiani, che negli anni hanno dimostrato di meritare la titolarità nelle rispettive squadre. Da una parte la regia bassa di Locatelli, dall'altra quella alta di Cataldi. Entrambi plasmati alla perfezione dai loro allenatori, che possono contare su due profili di assoluta qualità. Attenzione in particolare alle mosse di Sarri, che nella gara dello scorso campionato contro i bianconeri si è approcciato alla sfida in maniera troppo offensiva, rimediando un 3-0 difficile da digerire. Probabile che questa volta le cose cambieranno, a partire dalle direttive impartite dal mister ai propri giocatori. Riporta così La Gazzetta dello Sport.