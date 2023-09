Juve-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Al ritorno dalla pausa per le Nazionali, la Lazio è chiamata a un altro appuntamento importante. Dopo il Napoli, ecco la Juve. Secondo big match della stagione. I biancocelesti dovranno proseguire sulla scia della prestazione al Maradona, per poter cancellare definitivamente l’esordio sfortunato contro Lecce e Genoa. Il calcio d’inizio del match, in programma sabato 16, è alle 20:45 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.